El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede generar oleaje en la playa.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.