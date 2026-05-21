El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un repunte en las temperaturas, alcanzando los 18 grados, y posteriormente subiendo a 22 grados a las 09:00. El pico de calor se registrará en las horas centrales del día, alcanzando los 36 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y descendiendo a un 27% a las 10:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar un aumento en la sensación de frescura en las horas más templadas.
No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual en el cielo despejado.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.
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