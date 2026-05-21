El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un calor que podría llegar a los 34 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave del sur, que alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Écija pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la ciudad.

En cuanto a la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena observación de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 7 de la tarde y bajando a 25 grados hacia la medianoche. La brisa del sur continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad, lo que hará que la noche sea agradable y fresca.

Los momentos más frescos del día se presentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, con temperaturas que rondarán los 15 grados. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Écija, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, picnics y encuentros familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.