El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Coria del Río se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

La temperatura irá aumentando progresivamente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 36 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 49% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad. Durante la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipa que el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable mantenerse hidratado y usar protector solar.

El orto se producirá a las 07:10 horas y el ocaso será a las 21:31 horas, lo que proporcionará un día largo y luminoso para disfrutar de diversas actividades. En resumen, Coria del Río experimentará un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.