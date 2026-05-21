El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en horas de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 40% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, garantiza que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia el mediodía. Esta brisa, aunque moderada, ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor.

La visibilidad será óptima durante todo el día, gracias a la ausencia de nubes y precipitaciones. Esto permitirá disfrutar de un cielo despejado y soleado, ideal para actividades recreativas y para aquellos que deseen pasar tiempo al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:04, y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

En resumen, Córdoba experimentará un día cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados , sin probabilidades de lluvia y con un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.