El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde temprano. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para eventos al aire libre, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:10 horas y el ocaso a las 21:31 horas, brindando una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se aconseja a los habitantes de Castilleja de la Cuesta aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.