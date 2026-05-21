El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del sur también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente al atardecer.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares en parques.

El amanecer se producirá a las 07:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:35, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo favorable que Cartaya tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.