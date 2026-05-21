El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la primavera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad de 42 km/h a las 10:00 horas. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 29 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Se recomienda aprovechar al máximo este día primaveral, manteniendo siempre precauciones ante el sol y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.