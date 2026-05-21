El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos programados. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:31. La noche se presentará fresca, ideal para salir a caminar o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.