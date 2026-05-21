El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta los 16 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 30 grados, proporcionando un ambiente cálido pero soportable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 30% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. Las rachas más intensas se registrarán entre las 16:00 y las 19:00 horas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera alrededor de las 21:29 horas.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, cálido y con vientos moderados del sur, lo que promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.