El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 36 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 11% y el 47%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Bormujos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría generar algunas rachas más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual al atardecer, que se producirá a las 21:31.

La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. No obstante, se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas. En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.