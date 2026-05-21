El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 19 grados a las 05:00 y 18 grados a las 06:00, con un leve aumento a 16 grados a las 07:00. A partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 17 grados, y seguirán subiendo hasta llegar a los 20 grados a las 09:00. A lo largo de la jornada, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo de 35 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% a las 00:00 y descendiendo hasta un 8% en las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día seco y caluroso, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esto proporcionará un alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 06:59 y el ocaso a las 21:24, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, Bailén se prepara para un día de calor, cielos despejados y vientos suaves, condiciones perfectas para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.