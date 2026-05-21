El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente agradable y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La sensación térmica será cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y usar protector solar.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta baja humedad contribuirá a que el calor se sienta más intenso, por lo que es importante tener en cuenta las recomendaciones de salud para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de entre 10 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que garantiza un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el centro histórico de Baeza o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el atardecer. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:22, momento perfecto para contemplar la belleza del paisaje baezano.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la ciudad y sus encantos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.