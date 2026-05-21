El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en temperaturas agradables que oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde.

La temperatura irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día, con valores que se mantendrán en torno a los 31°C en las horas centrales. La noche traerá consigo un ligero descenso, situándose en torno a los 13°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa será baja, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá cálida, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.