El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Arahal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas, antes de comenzar un ascenso gradual.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 34 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 30 grados a las 21:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 12:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:08 horas y el ocaso a las 21:29 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Arahal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.