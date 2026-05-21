El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 23 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados, con un aumento gradual que alcanzará los 27 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 36 grados en su punto máximo, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 39%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado ante las altas temperaturas. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ayudar a mitigar la sensación de calor intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a 14 grados, manteniendo el cielo despejado y permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y agradable. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la observación de las estrellas y el disfrute de la tranquilidad nocturna.

En resumen, Andújar experimentará un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.