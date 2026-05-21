El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 28%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas al sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas se protejan adecuadamente del sol, utilizando bloqueador solar y ropa ligera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:33 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas agradables que invitarán a salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.