El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y disminuyendo a un 21% durante la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 10:00 y 11:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un picnic en el parque, una caminata por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 5 grados, lo que hará que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que ocurrirá a las 21:35 horas.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.