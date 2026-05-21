El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el sol esté en su punto más alto y la sensación térmica pueda ser aún mayor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 39 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:31. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 26 grados , lo que permitirá disfrutar de la velada al aire libre sin incomodidades.

En resumen, La Algaba vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco e hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.