El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el atardecer, se espera que el cielo permanezca sin nubes, brindando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan los planes de los alcalaínos. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Con el orto a las 07:01 y el ocaso a las 21:23, los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un extenso periodo de luz solar, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.