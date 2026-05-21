El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de mayo

El día de hoy, 21 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 05:00. A medida que avance el día, se espera un incremento notable en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 35 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-20T21:02:12.