El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 20 de mayo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 33 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 33 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 63%, aumentando ligeramente a un 72% hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los cielos se mantengan despejados durante la noche, lo que ofrecerá una hermosa vista de las estrellas.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 25 grados a las 23:00 horas, lo que hará que sea un momento agradable para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, este 20 de mayo se perfila como un día ideal para disfrutar del buen tiempo en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.