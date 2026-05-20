El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 19 de mayo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol está programada para las 07:10, lo que dará inicio a un día luminoso y cálido.

Las temperaturas durante la jornada alcanzarán un máximo de 26 grados centígrados, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, con mínimas que rondarán los 22 grados en las horas de la tarde. Esta variación térmica es ideal para actividades al exterior, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 28% por la mañana y que aumentarán hasta un 36% hacia la tarde, el ambiente se sentirá fresco y seco, lo que es característico de esta época del año en la región. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades deportivas o paseos por el campo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad moderada. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 4 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa suave no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio ante las temperaturas cálidas del día.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un picnic en el parque, una caminata o simplemente relajarse en el jardín.

Los habitantes de El Viso del Alcor pueden anticipar un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, este 19 de mayo promete ser un día memorable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.