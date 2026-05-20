El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 19 grados que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 34 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 47% y se mantendrá en niveles moderados durante la mayor parte del día, alcanzando un mínimo del 24% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento puede cambiar, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Utrera.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:29, lo que brinda a los habitantes de Utrera un extenso periodo de luz solar para aprovechar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será predominantemente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de calor, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.