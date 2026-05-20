El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles confortables. La salida del sol está programada para las 07:11, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y soleado.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 26 grados alrededor del mediodía, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que la tarde se desarrolle, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 23 grados hacia la tarde y 21 grados al caer la noche. Este descenso será acompañado por una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con niveles que oscilarán entre el 28% y el 43% a lo largo del día, los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un ambiente seco y fresco, ideal para paseos y actividades recreativas. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 11 y 14 km/h. Esta brisa suave no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también será un alivio ante el calor del sol. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de mayor calor, proporcionando un respiro a los que se encuentren al aire libre.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado y seco. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, Utrera disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es una oportunidad perfecta para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo que nos ofrece este día de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.