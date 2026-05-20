El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 54%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y sureste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar excursiones.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, proveniente principalmente del sur, aportará frescura y contribuirá a un ambiente agradable a lo largo del día. Es recomendable que aquellos que realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y utilicen protección solar, dado que la radiación solar puede ser intensa.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. La combinación de estos factores promete un día placentero para todos, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente relajarse al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.