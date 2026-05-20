El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para la ciudad de Úbeda. A lo largo de la jornada, se espera un cielo predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados durante las horas centrales del día, descendiendo a 21 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 19 grados al caer la noche. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, con un 27% en las horas más cálidas y un ligero aumento al 30% hacia la noche. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando el ambiente se tornará más templado.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en el día de hoy. Los datos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Este viento ligero será refrescante y no representará un inconveniente para las actividades diarias. La dirección del viento también contribuirá a mantener un ambiente agradable, evitando que las temperaturas se sientan excesivamente calurosas.

El orto se producirá a las 06:59, brindando un hermoso amanecer que los madrugadores podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:20, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural, perfectas para paseos nocturnos y actividades en la plaza.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para explorar la rica historia y cultura de esta hermosa ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.