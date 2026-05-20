El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Tomares disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tomares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se anticipa que las ráfagas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento, proveniente del sur, podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:30, las temperaturas comenzarán a bajar, llegando a unos agradables 25 grados por la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Tomares, ya sea pasear por sus calles, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, los habitantes de Tomares tienen motivos para salir y aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.