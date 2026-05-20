El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, con valores que se espera que lleguen a 24 grados por la tarde y 23 grados al caer la noche. Este descenso será gradual, pero no se anticipan cambios drásticos en el tiempo, lo que significa que la sensación térmica se mantendrá bastante confortable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del calor. Para hoy, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 25% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 36% por la tarde y alcanzando un 40% al caer la noche. Estos niveles de humedad son relativamente bajos, lo que contribuirá a que el calor se sienta menos agobiante y más llevadero.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el este a una velocidad de 1 km/h durante la mañana, aumentando a 24 km/h por la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Por la noche, el viento se mantendrá en torno a los 13 km/h, lo que hará que la temperatura se sienta más fresca y agradable.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una comida en una terraza o simplemente disfrutar del buen tiempo.

En resumen, Tomares disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y condiciones de viento que aportarán un toque de frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo y disfrutar de la belleza de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.