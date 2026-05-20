El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen estar al aire libre se mantengan hidratados, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el calor puede ser más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 7 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos a ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del este y sureste.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas y el paisaje de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la tarde y bajando a 18 grados en las horas nocturnas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. La noche será tranquila y agradable, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar este día soleado y mantenerse hidratados mientras disfrutan de las actividades que ofrece la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.