El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad desde el orto, que se producirá a las 07:11. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor del mediodía.

La temperatura comenzará a descender ligeramente por la tarde, con valores que se espera que se sitúen en torno a los 25 grados a media tarde y bajen a 23 grados hacia el final del día. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 25% por la mañana y alcanzará un 40% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de 1 km/h por la mañana, aumentando a 24 km/h durante la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 13 y 14 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y predecible. Los que planeen salir deben recordar protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa durante las horas pico. Se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A medida que el sol se ponga a las 21:29, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche agradable y templada. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.