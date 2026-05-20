El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

La jornada del 20 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 18 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas.

A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 05:00 y 16 grados a las 06:00. Durante la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 71% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme avanza la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. A medida que el día avance, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 37 km/h hacia las 20:00 horas, con dirección predominante del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:30, brindando una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, este día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en La Rinconada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.