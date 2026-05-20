El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

La jornada del 19 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, favoreciendo la entrada de luz solar y contribuyendo a un ambiente cálido. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, situándose en torno a los 25 grados por la tarde y bajando a 23 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la humedad relativa, que se prevé que alcance un 37% al caer la tarde. A pesar de este aumento en la humedad, las condiciones seguirán siendo agradables, sin indicios de precipitaciones, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h durante la mañana, aumentando a 5 km/h por la tarde. Hacia el final del día, el viento cambiará a una dirección oeste, con una velocidad que podría alcanzar los 10 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de frescura al caer la tarde.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá apreciar los paisajes de La Rinconada en todo su esplendor.

El amanecer se producirá a las 07:11, brindando un hermoso espectáculo matutino, mientras que el ocaso se espera para las 21:29, ofreciendo una larga jornada de luz. En resumen, el 19 de mayo de 2026 se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de esta jornada una experiencia placentera para todos los rinconeros.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.