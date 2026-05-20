El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Puente Genil disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, las condiciones meteorológicas serán favorables, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 33 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 15 grados a las 6 de la mañana, y subiendo gradualmente a 22 grados a mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 33 grados a las 3 de la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable. Por la noche, las temperaturas descenderán a 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas condiciones de viento también ayudarán a refrescar el ambiente durante las horas más calurosas del día.

La salida del sol se producirá a las 7:06 de la mañana, y el ocaso será a las 9:25 de la noche, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Puente Genil será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.