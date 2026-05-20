El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 25 grados por la tarde y bajando a 23 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 22% por la mañana y alcanzará un 31% al caer la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando a 11 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 3 km/h. Estas condiciones de viento son bastante suaves y no se anticipan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:06, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:24, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.