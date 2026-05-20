El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 17 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un día cálido y agradable. La máxima se registrará a las 15:00 horas, con 30 grados, y se mantendrá en torno a esa cifra hasta las 17:00 horas. Posteriormente, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 27 grados a las 20:00 horas y finalizando el día con 21 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, situándose en un 30% a las 11:00 horas y bajando hasta un 24% a las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. A partir de las 12:00 horas, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, cuando el viento del sur alcanzará su máxima velocidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo o para realizar actividades deportivas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Priego de Córdoba.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que contribuirá a un ambiente confortable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.