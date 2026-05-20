El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca en su mayoría despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para paseos y actividades en el exterior.

La temperatura comenzará a descender a medida que avance la tarde, alcanzando los 21 grados en las horas posteriores y bajando a 19 grados hacia la noche. Este descenso gradual permitirá que la temperatura se mantenga confortable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 34% hacia la noche. Esto sugiere que el ambiente será seco, lo que puede ser beneficioso para quienes padecen de alergias o problemas respiratorios, ya que la baja humedad tiende a reducir la proliferación de alérgenos en el aire.

La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 16 km/h desde el noroeste durante la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics o excursiones.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo digno de admirar, con el orto programado para las 07:04 y el ocaso a las 21:22. La luz del día se extenderá durante varias horas, brindando la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba en su esplendor primaveral.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.