El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 30 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el norte y el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del sureste, alcanzando rachas de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, los residentes podrán aprovechar al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.