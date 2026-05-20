El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de horas de sol. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo, situándose en torno a los 20 grados por la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 27% en las horas nocturnas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, sin llegar a ser sofocante. La combinación de temperaturas suaves y un cielo despejado hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad constante de 9 km/h. Esta brisa ligera contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que el viento no será un factor perturbador para las actividades al aire libre.

En lo que respecta a la precipitación, las previsiones indican que no habrá lluvias a lo largo del día. Los registros muestran un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento suave del norte. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un cielo poco nuboso hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre. Los habitantes y visitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo estas condiciones climáticas favorables, ya que se prevé que la jornada transcurra sin contratiempos meteorológicos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.