El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Palma del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando hasta un 73% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 15% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto a la nubosidad, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte a una velocidad de 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la tendencia de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines y parques.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo mayormente despejado, los residentes pueden prepararse para un día agradable y sin complicaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.