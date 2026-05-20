El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo mantenga una predominancia de nubes escasas, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, contribuyendo a temperaturas agradables.
Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados durante las horas más cálidas del día, descendiendo a 25 grados en la tarde y llegando a los 23 grados por la noche. Este rango de temperaturas sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al exterior, aunque se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente en las horas centrales del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 40% en la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera.
En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 8 km/h desde el noroeste durante la tarde y manteniéndose en 7 km/h por la noche. Estas brisas suaves ayudarán a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante en las horas más cálidas.
Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:08, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:27, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol en los espacios abiertos de la ciudad.
En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y sin preocupaciones por la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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