El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana y la tarde. Desde las primeras horas del día, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 34 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando hasta un 76% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 34% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h desde el sur a las 19:00 horas. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas más fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando el sol estará en su punto más alto.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.