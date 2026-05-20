El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

Hoy, 19 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido, con máximas que alcanzarán los 26 grados durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 21 grados. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será caluroso, las noches serán agradables y frescas, ideales para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 28% y el 42% a lo largo del día, se espera que la atmósfera se sienta cómoda, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto porcentaje de humedad. Esto permitirá que los habitantes de Los Palacios y Villafranca disfruten de un tiempo propicio para actividades recreativas y deportivas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana y parte de la tarde, se registrarán vientos provenientes del noroeste a una velocidad de 3 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar los 13 km/h. Esta brisa puede ser especialmente agradable en las horas más cálidas, aliviando un poco el calor del sol.

El orto se producirá a las 07:11, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:28, lo que permitirá que los atardeceres sean prolongados y espectaculares. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una invitación a salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia memorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.