El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 27 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.