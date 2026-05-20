El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 25 grados , lo que sugiere un tiempo cálido y confortable. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 22 grados por la noche. Esta variación térmica es ideal para disfrutar de las horas de luz y, posteriormente, de las frescas noches primaverales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 31% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero en general, el tiempo se mantendrá agradable. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Esta brisa será más notable en la tarde, cuando la velocidad del viento podría alcanzar hasta 15 km/h, lo que contribuirá a hacer más llevadero el calor.

El orto se producirá a las 07:08, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:25, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Se recomienda aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones son propicias para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.