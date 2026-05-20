El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa durante todo el día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La sensación de calor se verá acentuada por la ausencia de precipitaciones, ya que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se prevé un aumento gradual a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 33 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 44% por la mañana y descenderá hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 36 km/h hacia el final del día. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:27. En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.