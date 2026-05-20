El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 07:10, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados alrededor del mediodía. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a un 31% durante la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste con una velocidad que alcanzará los 12 km/h, lo que contribuirá a mantener el confort en el ambiente.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La puesta de sol está programada para las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de una velada tranquila y placentera.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras aprovechan al máximo este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.