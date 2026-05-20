El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 57%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Montilla pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

En cuanto a la velocidad del viento, se anticipa que será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento, que soplará principalmente desde el sur y suroeste, puede ser más intenso en las zonas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:25. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que promete un día soleado y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.