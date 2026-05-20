El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual. La salida del sol está programada para las 07:05, marcando el inicio de un día que se anticipa cálido y agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados alrededor del mediodía, proporcionando un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la baja humedad relativa, que se sitúa en torno al 29% en las horas centrales del día. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un tiempo seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente a 8 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa suave ayudará a mitigar el calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca y agradable. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo su velocidad, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Montilla durante el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas meteorológicas. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

La puesta de sol está programada para las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día espléndido. Con cielos despejados y temperaturas agradables, Montilla se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor. En resumen, el tiempo de hoy promete ser un regalo para los montillanos, quienes podrán aprovechar al máximo cada momento bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.