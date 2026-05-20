El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con condiciones meteorológicas favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados a lo largo de la jornada, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 20 grados en la tarde y finalizando en torno a los 19 grados por la noche. Este descenso gradual en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 53% por la mañana y alcanzará un 69% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de mayor calidez durante las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Durante la mañana, se registrará una racha máxima de 24 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

El orto se producirá a las 07:15, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:32, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de paseos al atardecer, ya que el cielo despejado permitirá apreciar un hermoso espectáculo de colores al caer la noche.

En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.